منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26

لحق المنتخب البحريني لكرة القد بنظيره العماني في نهائي خليجي 26، بالفوز على صاحب الضيافة المنتخب الكويتي بهدف من دون رد سجله محمد مرهون في الدقيقة 75، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على استاد جابر الدولي في الدور قبل النهائي.

ولم يتمكن المنتخب الكويتي الدعوم بخمسين ألف متفرج من الوصول لشباك ابراهيم خليل الله، رغم النقص العددي للمنتخب البحريني بعد اشهار البطاقة الحمراء لمهدي حسن في الدقيقة “51”، من قبل الحكم الروماني كوفاك استيفان.

نجح المنتخب البحريني في الشوط الأول كثيرا في امتصاص حماس أصحاب الأرض منتخب الكويت، وتحقيق الافضلية في اغلب الفترات بفضل تحركات لاعبي الوسط كميل الأسود، ومحمد مرهون، والسيد ضياء، وايضا مهدي حميدان، في المقابل استطاع لاعبي الأزرق ايقاف المد البحريني بفضل تضييق المساحات، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

واجرى بيتزي تبديلا هجوميا بالدفع بعلي خلف على حساب رضا هاني، وايضا باشراك راسد الدوسري بدلا من فهد الهاجري، إلا أن الشباك البحرينية استمرت عصية على لاعبي الازرق لتنتهي المباراة بفوز الاحمر البحريني والصعود للدور النهائي في مواجهة المنتخب العماني السبت المقبل.

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