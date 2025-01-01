سياسية
والي سنار يثمن خدمات جهاز المخابرات لطلاب الشهادة السودانية
ثمن الأستاذ توفيق محمد علي والي ولاية سنار المكلف دور جهاز المخابرات العامة في المجهود الحربي وإسهاماته المقدرة في تقديم الخدمات لطلاب الشهادة السودانية بتوفير وسائل الترحيل أثناء فترة الإمتحانات جاء ذلك في تصريح لوسائل الاعلام بمناسبة تدشين مبادرة جهاز المخابرات العامة بإدارة أمن ولاية سنار تحت شعار : عشانكم.
وذلك برعاية المدير العام لجهاز المخابرات العامة وإشراف مدير أمن ولاية سنار بحضور الأستاذ بابكر سرالختم مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف واللجنة الأمنية لولاية ومحلية سنار وقيادات متحرك سنار.
من جانبه أكد اللواء محمد احمد تيراب مدير جهاز المخابرات العامة ولاية سنار أن المبادرة تستهدف توفير بصات لترحيل الطلاب الوافدين من خارج مدينة سنار وخاصة أن هناك مركزين بود هاشم وسنار التقاطع، وأبان أن المبادرة بتوجيه من مدير عام المخابرات الفريق أول ابراهيم أحمد مفضل ونائبه.
سونا