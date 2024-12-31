سياسية
مجلس الوزراء السوداني يعلن يوم الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال المجيد
أعلن مجلس الوزراء الإنتقالي أن يوم غد الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال المجيد، وجاء في تعميم مجلس الوزراء الإنتقالي:
أود أن أشير إلى منشور مجلس الوزراء الإنتقالي بشأن العطلات والمناسبات الدينية لسنة 2025 , يسرني أن انقل اليكم بأن يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025 سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الاستقلال.
نسأل الله أن يعيدها والبلاد تنعم بالسلام والأمن والإستقرار وكل عام وانتم بخير.
سونا