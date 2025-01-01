هيئة تجميل الشمالية ومنظمة الشهيد تتفقان على إقامة مدينة الطفل بدنقلا وإنشاء عدد من المنتزهات بمحليات الولاية

ناقش الأستاذ خالد علي حسن، المدير العام لهيئة تجميل ونظافة الولاية الشمالية، والأستاذ عمار الفكي، مدير منظمة الشهيد، خلال اجتماعهما الأخير بمدينة دنقلا، سبل التعاون لإقامة شراكة تهدف إلى تطوير وإدارة الحدائق على مستوى الولاية، مستفيدين من الخبرات الواسعة لمنظمة الشهيد في مجال الإدارة والإنشاء.

وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أوضح الأستاذ خالد علي حسن أنه تم الاتفاق على إنشاء مدينة الطفل في مربع 13 بمدينة دنقلا، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المنتزهات في مختلف محليات الولاية. وأشار إلى أن الاتفاق شمل إعداد الدراسات اللازمة لهذه المشاريع، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل للمصادقة عليها ومن ثم البدء في تنفيذها.

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