وزارة التربية والتعليم بنهر النيل توقع اتفاقية فنّيّة لتوفير وجبة لمدارس الولاية

تم برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر، حاضرة ولاية نهر النّيل،الثلاثاء، توقيع اتّفاقية فنّيّة بين وزارة التربية والتّعليم ولاية نهر النّيل، ومفوّضيّة العون الإنساني بالولاية، ومنظمة بناء العالمية للتّنمية مكتب نهر النّيل.

وتنصّ الاتفاقية على توفير وجبة مدرسيّة لمدارس ولاية نهر النّيل لعدد(١٣١) مدرسة ابتدائيّة مقدارها (٢٤٧١.٥٩٢٤)طنا من الذّرة، والعدس، والزّيت،والملح.لعدد (١٢٨) ألف، و(ثمانمائة ثلاثة وستين) تلميذاً وتلميذة.

وتُغطّي الوجبة المدرسيّة مدارس (محليتي أبوحمد والبحيرة الابتدائية، ومدارس قطاع الرُّحَّل بالولاية ،والتّربية الخاصة بالولاية) بنسبة (١٠٠%)إلى جانب تغطية المدارس المختارة بواسطة إدارات التّعليم بالمحليات الأخرى ، التي تشمل ( بربر،وعطبرة، والدّامر، وشندي، والمتّمة).

وقد وقّع على الاتّفاقيّة من جانب وزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل، الأستاذ أحمد حامد أحمد يس،المدير العام للوزارة، الوزير المُكَلّف.

فيما وقّع من جانب منظّمة بناء، الأستاذ عبد الله أحمد قاسم، مدير منظّمة بناء العالمية للتّنمية، مكتب نهر النيل. وذلك بحضور الأستاذ ختم عبد الله طه، المُشْرِف على برنامج الوجبة الغذائيّة المدرسيّة بوزارة التّربية والتّعليم ولاية نهر النّيل.

علماً بأن مُدّة الاتّفاقيّة ستّة أشهر اعتباراً من نوفمبر المنصرم.

وأشاد وزير التّربية والتّعليم المُكَلّف، الأستاذ أحمد حامد بالدعم المقدّر لمنظّمة بناء للمدارس وإسهامها الكبير في استقرار العام الدّراسي في ظل الظّروف التي تشهدها البلاد مضيفاً أن إسهامات المنظّمة وجدت صدىً كبيراً لدى حكومة الولاية، والطّلّاب.