استقبل الأمير عبدالقادر منعم منصور، أمير عموم قبائل دار حمر.. والي غرب كردفان يشدد على فرض هيبة الدولة ودحر التمرد

أكد والي ولاية غرب كردفان، اللواء الركن (معاش) محمد آدم محمد جايد، أن بسط هيبة الدولة ومحاربة التمرد يتصدران أولوياته، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وخلال استقباله بمنزل الأمير عبدالقادر منعم منصور، أمير عموم قبائل دار حمر، وبحضور لجنتي أمن الولاية والمحلية وعدد من القيادات الرسمية والشعبية، دعا الوالي إلى توحيد الصفوف للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً أن حكومته ستقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار الوالي إلى مد اليد البيضاء لأبناء المنطقة الذين انحرفوا عن الطريق، داعياً إياهم للعودة إلى صوابهم والانخراط في بناء الوطن كما عبّر عن تقديره لتضحيات الشباب في الدفاع عن الأرض والعرض، مترحماً على الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه وصف المدير التنفيذي لمحلية النهود رئيس لجنة امن المحلية موسى علي إبراهيم، تعيين الوالي بأنه خطوة ستسهم في تحقيق تحول إيجابي بالمنطقة، مثمناً الدور البطولي للقوات المسلحة والقوات المساندة في الدفاع عن البلاد.

وفي السياق أكد الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير عموم قبائل دار حمر أن اختيار الوالي جاء بتوافق وإجماع أهل الحل والعقد، واعتبره أهلاً للمرحلة التي تتطلب الحزم والعدالة لبسط هيبة الدولة كما دعا إلى استنهاض همم الشباب لدعم القوات المسلحة والعمل مع الأجهزة الأمنية للقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع.