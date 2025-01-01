نائب رئيس هيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يشيد بوقفة جماهير الشعب السوداني مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى

التقى يوم الثلاثاء بدنقلا المكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية بوفد هيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي يزور الولاية الشمالية هذه الأيام .

وقد تحدث خلال الاجتماع اللواء النذير أحمد المصطفى نائب رئيس هيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مشيدا بوقفة جماهير الشعب السوداني بجانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض معركة الكرامة وقال في حديثه إن معركة الكرامة أظهرت التماسك الكبير مع القوات وكانت من عوامل النصر الحاسمة مشيرا إلى اقتراب ساعة النصر ومؤكدا قدرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على حسم المعركة التي اضحت في خواتيمها .

كما تحدث في اللقاء اللواء ابوعبيدة محمد دين رئيس دائرة القطاعات بالهيئة والعميد عمر مصطفى مدير جهاز المخابرات العامة والأمن بالولاية مشيدين باداء المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية والتنسيق التام الذي يتم على كافة الاصعدة وقالا إن الولاية الشمالية تعد الانموذج الأمثل بين ولايات السودان المختلفة.

هذا وكان قدتحدث في اللقاء الفريق ركن مهندس صالح يسن رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية ونائبه اللواء ركن م د.عبدالرحمن فقيري ورؤساء اللجان المتخصصة حيث قدموا تنويرا شاملا حول عمل المقاومة الشعبية وخططها خلال المرحلة القادمة حيث تناولوا المجهودات المبذولة لتأمين طريق دنقلا امدرمان وتنسيق الجهود ما بين القوات المسلحة والقوات الصديقة بجانب التفاهمات والشراكات التي تمت مع ولايات السودان المختلفة.