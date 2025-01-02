وزير الداخلية (المكلف) يدشن المرحلة رقم (20) من دعم الوزارة للمجهود الحربي

دشن السيد وزير الداخلية (المكلف) المرحلة رقم (20) من دعم الوزارة للمجهود الحربي وذلك بحضور الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة د/ ياسر عمر أبو زيد مدير قوات السجون واللواء شرطة بابكر يوسف بابكر مدير دائرة الشؤون العامة بقوات الجمارك.

وقد أكد السيد وزير الداخلية خلال ذلك إستمرار مسيرة الإستقلال الوطنى مقدما التهنئة للشعب السودانى بمناسبة عيد الإستقلال التاسع والستون مشيدا بجهود القوات المسلحة والقوات المساندة فى معركة الكرامة والإنتصارات التى حققتها بكافة محاور القتال بالخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وشمال دارفور مبينا أن المسيرة الظافرة لدعم الوزارة للمجهود الحربي لن تتوقف خاصة فى مجال تقديم الدواء والعلاج لمصابى وجرحى معركة الكرامة.