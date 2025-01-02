العدل والمساواة: انتصار القوات المسلحة والقوة المشتركة بالزرق البداية الحقيقية لتحرير مدن دارفور من أيدي المليشيا

إعتبر أمين إقليم دارفور بحركة العدل والمساواة السودانية المهندس ابو بكر حامد نور ، الإنتصار الكبير والتأريخي الذي حققته القوات المسلحة ، والقوة المشتركة ، والمقاومة الشعبية على مليشيا الدعم السريع المتمردة وطردها من منطقة الزرق أحد أكبر معاقلها العسكرية واللوجستية بإقليم دارفور الأيام الماضية ، البداية الحقيقية لتحرير كل مدن دارفور من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية ، والتي قال إنها قد تركت المئات من مرتزقتها ما بين قتيل ، وجريح ، في أرض المعركة وولت الدبر .

وبشر خلال البيان الذي أصدره حول الانتصارات الباهرة التي تحققت بولاية شمال دارفور ، بشرأهل الفاشر الأماجد بقرب فك الحصار المفروض على مدينتهم ، أرض الصمود والمجد التليد .