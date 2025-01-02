سياسية

العدل والمساواة: انتصار القوات المسلحة والقوة المشتركة بالزرق البداية الحقيقية لتحرير مدن دارفور من أيدي المليشيا

2025/01/02
42576473 1880838985333467 3898162431528009728 n
حركة العدل والمساواة
إعتبر أمين إقليم دارفور بحركة العدل والمساواة السودانية المهندس ابو بكر حامد نور ، الإنتصار الكبير والتأريخي الذي حققته القوات المسلحة ، والقوة المشتركة ، والمقاومة الشعبية على مليشيا الدعم السريع المتمردة وطردها من منطقة الزرق أحد أكبر معاقلها العسكرية واللوجستية بإقليم دارفور الأيام الماضية ، البداية الحقيقية لتحرير كل مدن دارفور من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية ، والتي قال إنها قد تركت المئات من مرتزقتها ما بين قتيل ، وجريح ، في أرض المعركة وولت الدبر .
وبشر خلال البيان الذي أصدره حول الانتصارات الباهرة التي تحققت بولاية شمال دارفور ، بشرأهل الفاشر الأماجد بقرب فك الحصار المفروض على مدينتهم ، أرض الصمود والمجد التليد .
واضاف المهندس نور أنه وبمثلما فر ، اولئك البغاة الجبناء من منطقة الزرق فإنهم سيهزمون بإذن الله وقدرته ، وسيولون الدبر من مدينة الفاشر وكل بقاع دارفور والسودان ، وستعود دارفور والبلاد حرة أبية خالية من مرتزقة آل دقلو الإرهابية.مهنئآ في الوقت نفسه الشعب السوداني العظيم ، والاشاوس من القوات المسلحة ، والقوة المشتركة ، ومستنفري المقاومة الشعبية ، على ذلك الانتصار.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/02