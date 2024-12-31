وزير الخارجية السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيرة السوري

اجري السيد وزير الخارجية السفير د. علي يوسف أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيرة السوري السيد اسعد حسن الشيباني هنأه من خلاله بتولية منصبه الجديد.

عبر السيد الوزير خلال الاتصال عن تمنياته الصادقة لرصيفه السوري بالتوفيق في مهمته، وان يعم سوريا الشقيقة الامن والاستقرار والازدهار .

تقدم الوزير السوري بالشكر علي المبادرة بالاتصال ، مؤكدا استعداده للعمل والتنسيق مع معالي الوزير في كل المجالات ذات الإهتمام المشترك.