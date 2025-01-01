الإعيسر: ذكرى الاستقلال تجديد لقيمنا الوطنية الراسخة وتأكيد أن السودان سيبقى حرا ابيا

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، إن ذكرى الاستقلال تجديد لقيمنا الوطنية الراسخة وتأكيد أن السودان سيبقى حراً أبياً مهما كانت التحديات.

واضاف قائلًا في منشور بهذه المناسبة “‏تمر الذكرى التاسعة والستون لاستقلال السودان في لحظة فارقة، حيث يستعيد الوطن إشراقة تاريخه المجيد ويجدد العهد التليد بالعزة وقيم الكرامة.

وزاد ‏إنها مناسبة تتجدد فيها العزيمة وروح التماسك ومواجهة التحديات، ويظل الشعب السوداني مؤمناً بحقوقه في الحرية والكرامة، لا يلين ولا ينهزم أمام كل معتدٍ أثيم.

وقال ‏لقد كانت تجربة الاستقلال محورية في تاريخ أمتنا، وعلى مر الأعوام حيث ظل الشعب السوداني يجسد أروع معاني الوحدة والتضحية من أجل وطنه.

‏ومع إطلالة هذا اليوم العظيم، نتذكر تضحيات الشهداء والأبطال الذين جعلوا من هذا اليوم حقيقة تحتفل بها الأجيال المتعاقبة.

وقال ‏إن عيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو تجديد لقيمنا الوطنية الراسخة وتأكيد على أن السودان سيبقى حراً أبياً مهما كانت التحديات.

‏تحية إجلال لقواتنا المسلحة ولكل القوات النظامية والقوات المشتركة والمستنفرين الذين وقفوا صفاً واحداً من أجل حماية هذا الوطن الغالي.