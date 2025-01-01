مجلس تنظيم مهنة القانون يجيز نتيجة امتحان المعادلة دورة نوفمبر ٢٠٢٤م

أجاز مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) في اجتماعه الثلاثاء برئاسة د. معاوية عثمان محمد خير وزير العدل رئيس المجلس نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون دورة نوفمبر ٢٠٢٤م اساس حيث بلغت نسبة النجاح ٦٨٪.

كما أجاز نتيجة الملاحق دورة نوفمبر ٢٠٢٤م، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٢.٥ ٪، وقد أصدر قرارات في عدد ٦٧ طلب مقدم بموجب المادة ١١ من قانون تنظيم مهنة القانون لسنة ١٩٦٦م، كما اصدر بعض القرارات بإلغاء تعديلات اللائحة لسنة ٢٠١٨ و٢٠٢٠.

وأشاد د. معاوية بالجهود التي بذلها المجلس في تنظيم الامتحانات حتى إعلان النتيجه في وقت وجيز.

وامتدح جهود الجامعات التي استضافت امتحانات المعادلة رغم التحديات.

وأوضح سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون مولانا إيهاب بشرى. أن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الأساس في هذه الدورة بلغ ( ١٩٢٠) طالبًا نجح منهم (١٣٠٥) بنسبة نجاح بلغت ٦٨٪.