قال إن حاجتهم مستمرة للسوق الإماراتية.. جبريل إبراهيم: مصر تقود جهود وساطة بين السودان والإمارات

كشف وزير المالية السوداني، رئيس حركة العدل والمساواة، أن الحكومة المصرية تقود جهود وساطة بين السودان ودولة الإمارات، وقال ان المساعي المصرية سبقت مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقطع جبريل، خلال لقاء تنويري جمعه بالصحفيين السودانيين في القاهرة الثلاثاء، أن تركيا لم تتقدم بمبادرة متكاملة وافقت عليها الحكومة السودانية وناقشتها، مشيراً إلى أن كل الذي حدث أن الخطوة جاءت عرضا في اتصال هاتفي بين الرئيس التركي والرئيس البرهان.

وبشأن العلاقة مع دولة تشاد قال وزير المالية لقد بيّـنا للقيادة التشادية أن يتوقّفوا عن دعم المليشيا، لكن يبدو أنّ الإدارة الإماراتية كانت أكثر إقناعاً لهم بالاستمرار، وكل المعلومات التي تصلنا حتى الآن، أنّ الدعم للتمرُّد من القيادة التشادية لم يتوقّف ويتواصل كل يوم من مختلف الأراضي التشادية.

وكشف وزير المالية أن الحكومة السودانية سبق أن وقعت مع دولة الإمارات بخصوص ميناء ابوعمامة كان لدينا مذكرة تفاهم غير ملزمة وقد انتهت صلاحيتها و لم تعد موجودة وبالتالي لا نحتاج إلى إلغائها.

مبيناً أن هناك حاجة للسوق الإماراتية لأن إنتاج الذهب في السودان 80℅ منه للقطاع الخاص والسوق الإماراتية توفر دفعا مقدما وضمانات أخرى للمصدرين مع صعوبة إيجاد أسواق بديلة في القريب العاجل.

سودانية 24