رونالدو وميسي خلف إنجاز السودان التاريخي… كواسي أبياه يروي التفاصيل

كشف المدير الفني للمنتخب السوداني، كواسي أبياه، عن السر الذي ألهم فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، رغم التحديات الهائلة التي واجهها الفريق نتيجة الحرب المستمرة في البلاد.

وذكر أبياه أن أبرز أدواته لتحفيز اللاعبين كانت الاستعانة بروح وأيقونة نجمي كرة القدم العالميين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. حيث شجع اللاعبين على تخيل أنفسهم وهم يلعبون بنفس الروح والعزيمة التي جعلت من ميسي ورونالدو أساطير كرة القدم.

“العب كأنك ميسي أو رونالدو”

أوضح أبياه، في حديثه مع BBC، أن الغاية من هذه الاستراتيجية كانت “إثارة نفسيات اللاعبين”، قائلاً:

“أردت أن يشعروا كما لو كانوا ميسي أو رونالدو. حين يدخلون أي مباراة، لا يشعرون بأنهم أقل شأناً من أي فريق آخر. هذه العقلية هي التي دفعتهم لتقديم أفضل ما لديهم”.

تجاوز الصعاب خارج الملعب

وسط التحديات الهائلة التي عاشها اللاعبون، من اضطرابات داخلية ونقل المباريات إلى خارج السودان (في ليبيا وجنوب السودان)، تمكن أبياه من خلق بيئة تدفع اللاعبين إلى تجاوز هذه الصعوبات. فقد استخدم رمزية ميسي ورونالدو، ليس فقط كنموذجين للاعبين المهاريين، بل أيضاً كمصدر إلهام لتجاوز كل العقبات وتحقيق النجاح رغم الظروف.

وأضاف:”أينما لعبنا، سواء وسط جماهير أو بدونها، رسالتي كانت واضحة: العبوا لعائلتكم، لوطنكم، ولأنفسكم. استلهموا العزيمة من ميسي ورونالدو، وحاربوا من أجل هدفكم.”

رمزية النجاح وسط الحرب

التأهل لكأس الأمم الأفريقية بعد غياب عن نسختي 2021 و2023 يمثل أكثر من مجرد إنجاز رياضي. بالنسبة لأبياه، فإن هذا الإنجاز رمز للأمل والصمود. حيث يعتقد أن مثل هذه النجاحات الرياضية يمكن أن تُلهم السودانيين في الداخل والخارج، وربما تسهم في تعزيز الوحدة وسط الأزمات.

فيما يتحضر صقور الجديان لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، يأمل كواسي أبياه أن يستمر فريقه في تبني عقلية ميسي ورونالدو، حيث أضاف:

“هذه ليست مجرد كرة قدم؛ إنها رسالة بأننا نستطيع التغلب على أي صعاب بالروح والعزيمة.”

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