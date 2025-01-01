كيف نستقبل شهر رجب 2025؟ الأدعية المستحبة وخير الأعمال للتقرب إلى الله

مع بداية شهر رجب، يسعى المسلمون إلى الاستعداد فيه بخير الأعمال تقربًا إلى الله جل وعلا. يُعد شهر رجب من الأشهر المباركة التي تحمل مكانة عالية لدى العرب والمسلمين. فكيف نستقبل شهر رجب الأصب؟

عُرف شهر رجب عند العرب بالشهر الأصب، إذ يصب الله فيه الخيرات صبًا على العباد. في أول أيام شهر رجب، يُستقبل الشهر بخير الأعمال المستحبة.

ما هي أحب الأعمال في شهر رجب؟

ورد في فضل رجب أن الناس كانوا ينشغلون بالعبادة فيه كما في رمضان. وكان النبي ﷺ يصومه؛ باعتباره أحد الشهور الحرم؛ مما يدل على مكانة الشهر.

من خير الأعمال المستحبة في شهر رجب:

لم يُثبت في صحيح السنة النبوية، أن هناك صيغة دعاء تخص شهر رجب، لكن باعتباره من الأشهر الحرم فيتضاعف فيه الحسنات. التمس أوقات الاستجابة، وادعو الله بما تريد، بأي لغة، وبأي صيغة.

يمكن الدعاء بأي صيغة مأثورة، وخير الأدعية المستحية في رجب ما يلي:

وخير ما نختم به الدعاء الصلاة على النبي ﷺ، فنقول: “اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد”.

ما هو فضل شهر رجب؟

بحسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يُعتبر شهر رجب من الأشهر المعظمة عند العرب قديمًا، وهو أحد الأشهر الحرم. قال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ [التوبة: 36] وروى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».

ومما ورد في فضل شهر رجب من السنة ما رواه النسائي وغيره من حديث أُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ».

العين الاخبارية