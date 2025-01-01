لماذا يحدث جفاف العين: أسباب شائعة وأخرى خطيرة

يشكو الكثيرون من مشكلة جفاف العين، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تهيج الرياح الباردة والتدفئة الصناعية العينين.

وبحسب ما ذكرته تقارير طبية، فإنه على الرغم من أن هذه المشكلة قد تبدو بسيطة، إلا أنها قد تكون في بعض الحالات مؤشراً على وجود حالة صحية أكثر خطورة.

وقالت التقارير إنه عادة ما يمكن تخفيف جفاف العين باستخدام قطرات العين الاصطناعية وغيرها من العلاجات المتاحة دون وصفة طبية. وأردفت إنه مع ذلك، ففي بعض الحالات النادرة، من الممكن أن يكون جفاف العين علامة على وجود ورم في الدماغ. وأوضحت التقارير أن الضغط الناتج عن ورم خلف العين، يمكن أن يؤثر على عملية الرمش، مما يؤدي بدوره إلى جفاف العين. وأكملت أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يصاحب جفاف العين الناجم عن ورم في الدماغ أعراض أخرى، مثل: تغيرات في حركات العين: قد يعاني المريض من صعوبة في تحريك عينيه، أو رؤية الأشياء بوضوح. صداع مستمر: قد يكون الصداع شديداً ومزمناً. تغيرات في الرؤية: قد يشمل ذلك ضبابية الرؤية أو رؤية مزدوجة، أو فقدان جزء من مجال الرؤية. وأفادت التقارير أنه إلى جانب الأورام، يمكن أن يكون مرض شوغرن سبباً لجفاف العين، موضحة أن هذا المرض المناعي الذاتي يؤثر على الغدد التي تفرز المخاط في الجسم، مما يؤدي إلى جفاف العين والفم. بالإضافة إلى جفاف العين والفم.

وتابعت أن مرضى شوغرن قد يعانون من أعراض أخرى، مثل: ألم في المفاصل: يشبه التهاب المفاصل الروماتويدي. تضخم الغدد اللعابية: قد يشعر المريض بتورم في الخدين. سعال جاف مستمر: قد يكون مزعجاً ويؤثر على نوعية الحياة. إرهاق مزمن: قد يشعر المريض بالتعب والإرهاق المستمر.

ومن أجل تجنب جفاف العين، أوصت التقارير باتباع النصائح التالية:

تنظيف الجفون يومياً: يساعد ذلك على إزالة الأوساخ والزيوت التي قد تسد الغدد الدمعية. ضبط شاشة الكمبيوتر على مستوى العين: يساعد ذلك على تقليل التحديق في الشاشة. استخدام أجهزة الترطيب: تساعد على زيادة رطوبة الهواء في المنزل. تجنب التدخين والإفراط في شرب الكحول: كلاهما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم جفاف العين. وأضافت أنه إذا كان المرء يعاني من جفاف العين، ولم تنجح العلاجات المنزلية في تخفيف الأعراض، فمن المهم وقتها استشارة الطبيب، الذي سيقوم بإجراء فحص شامل لتحديد سبب جفاف العين، وتقديم العلاج المناسب.

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