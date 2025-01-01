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شاهد بالفيديو.. وسط ذهول المتابعين.. ظهور شبيه قائد الجيش “البرهان” بإحدى القرى السودانية والجمهور: (كوبي بيست وشبه مبالغ فيه)

2025/01/01
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أصاب الجمهور بالذهول وذلك بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى القرى السودانية, رجل شبيه برئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

الرجل الذي ظهر يتحدث بالهاتف أصاب المتابعين بالذهول بسبب الشبه الكبير وبينه وبين جنرال الجيش.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد عبر عدد من المتابعين عن انبهارهم بالشبه, وكتب أحد المعلقين: (كوبي بيست) ورد آخر: (شبه مبالغ فيه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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