رئيس مجلس السيادة القائد العام يلتقي وفد قبائل شرق السودان بولايتي البحر الأحمر وكسلا

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الاربعاء ، وفد قبائل شرق السودان بولايتي البحر الأحمر وكسلا. وبحضور والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور .

وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية بشرق السودان ، ودور مكونات المجتمع المدني في دعم القضايا الوطنية وتعزيز وحدة الصف الوطني لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد.

وقال والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور في تصريح صحفي أن الوفد قدم التهاني لرئيس المجلس السيادي والشعب السوداني بمناسبة الذكرى ٦٩ للاستقلال , كما أكد الوفد وقوفهم ودعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والعزة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية .

وأشار السيد الوالي إلى أن الوفد أعلن رفضه الكامل ونبذهم لخطاب الكراهية ، كما شدد على أهمية وحدة الصف الوطني لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد، وتضافر الجهود لاستقرار البلاد وإحداث التنمية المنشودة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بشرق السودان.

وقال أن رئيس مجلس السيادة ” شكر الوفد على وقوفهم صفاً واحداً خلف القوات المسلحة لصون وحدة السودان واستقراره، كما أكد دعمه لكافة قضايا شرق السودان.

من جانبه قال الناظر محمد الأمين ترك، ناظر عموم قبائل الهدندوة” نيابة عن وفد قبائل شرق السودان نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لرئيس المجلس السيادي والشعب السوداني بذكرى الاستقلال، مشيداً بدور القوات المسلحة وحرصها على صون مكتسبات البلاد واستقرارها ووحدة ترابها.

وأشار ترك إلى أن اللقاء يأتي في إطار رسم خارطة لدعم الوحدة الوطنية بشرق السودان لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وقال ترك ” أكدنا لرئيس مجلس السيادة موقفنا الثابت والداعم للحكومة ودعمنا الكامل والمساند للقوات المسلحة” معلناً رفضه وادانته للاعمال والانتهاكات التي قامت بها المليشيا الإرهابية المتمردة ضد المواطنين الأبرياء وتدمير مؤسسات الدولة السودانية ، ومساواة القوات المسلحة التى تقوم بواجبها الوطني للحفاظ على سيادة الدولة والمليشيا الإرهابية التي تسعى لدمار السودان وترتكب أفظع الجرائم .