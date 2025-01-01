بحضور العطا .. قيادة منطقة أم درمان العسكرية تحيي الذكرى ٦٩ للاستقلال المجيد

أحيت قيادة منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين الذكرى التاسعة والستين لاستقلال السودان، شرفه عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام ، الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا رافقه في الحفل قيادات عسكرية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

كان في استقبال الضيوف اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر، قائد منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين، إلى جانب قادة وحدات المنطقة.

وخلال كلمته في الاحتفال، أكد مساعد القائد العام قدرة شباب الأمة على دحر العدو وإفشال مخططاته، مبشراً سكان المناطق التي تسيطر عليها المليشيات بقرب النصر والخلاص كما حيا ذكرى الأجداد الذين ساهموا في استقلال السودان عام ١٩٥٦م ، والذي يظل مصدر فخر للأمة.