رئيس هيئة الأركان يهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة بذكرى الاستقلال

بعث الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالتهاني والتبريكات للشعب السوداني بمناسبة ذكري الإستقلال المجيدة وقال رئيس الأركان :

يسرني ويشرفني في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفل بالذكري (٦٩) لإستقلال البلاد أن نزف التهنئة في هذا المقام لكل الشعب السوداني ونخص بالتهنئة قواتنا المسلحة الباسلة المنشرة في ربوع السودان المختلفة .. و لأدوارها المشهودة في نيل الاستقلال .. فلقد ظلت في طليعة الشعب السوداني وهي تخوض معركة الكرامة وتمضي نحو النصر بإذن الله ..

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