قادرون على تحرير البلاد من دنس التمرد.. غرب كردفان تحتفي بالذكرى الـ69 للاستقلال

أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (معاش) محمد آدم جايد خلال الاحتفال بالذكرى الـ69 لاستقلال السودان بمدينة النهود، أن انتصارات القوات المسلحة تبشر بقرب تطهير البلاد من التمرد واستعادة سيادتها. وأشاد بتضحيات الرعيل الأول، مؤكداً أن روح المقاومة اليوم تسير على نهجهم.

وثمّن الوالي مواقف الولاية البطولية ومبادرات الشباب والمجاهدين والإدارة الأهلية والمرأة، الذين وقفوا صفاً واحداً خلف الجيش.

من جانبه عبّر المدير التنفيذي لمحلية النهود موسى علي إبراهيم، عن تقديره للرعيل الأول الذي قاد الثورة لتحقيق الاستقلال، مشيراً إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد.

وأكد أن شباب محلية النهود، بمختلف فئاتهم، قادرون على تحرير البلاد من دنس التمرد، مشدداً على وقوف المحلية إلى جانب الوالي لتحقيق الأمن والاستقرار.

وهنأ الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير قبائل دار حمر، الشعب السوداني بذكرى الاستقلال، معبراً عن اعتزازه بتضحيات القادة منذ الاستقلال.

وأكد أن الذكرى تأتي في ظل ظروف صعبة وحرب بالوكالة تسعى للنيل من كرامة البلاد، مشدداً على ثقته في القوات المسلحة بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لدحر التمرد.

وأوضح أن محلية النهود صامدة أمام التمرد، مؤكداً دعم دار حمر الكامل للجيش حتى تحقيق النصر وحفظ استقرار السودان.

وفي السياق ابان المتحدث باسم المقاومة الشعبية آدم يوسف، عن اعتزازهم بالاصطفاف مع القوات المسلحة منذ بداية الحرب، مشيداً بدور مختلف قطاعات المجتمع في دعم الوطن.

كما أعلن رئيس اتحاد شباب حمر عزالدين ركراك، استعداد شباب المنطقة لتقديم أرواحهم فداء للوطن. كما أكد إبراهيم أبو شقة رئيس اتحاد شباب السودان بالولاية، جاهزية الشباب لدعم الجيش في تطهير البلاد من العملاء والمرتزقة.