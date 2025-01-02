سياسية
بالصور.. مسيرة عسكرية بدنقلا احتفالا بذكرى الاستقلال
سيرت قوات الاحتياط والمستنفرين وكتائب العمل الخاص وكتيبة البراء بدنقلا سيروا مسيرة عسكرية طافت شوارع المدينة احتفاءً بذكرى الاستقلال وقد خاطب المسيرة اللواء ركن م د.عبدالرحمن فقيري نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية مهنئا المواطنين بذكرى الاستقلال.
وقال إن ذكرى الاستقلال تجيء هذا العام متزامنة مع بداية شهر رجب المعظم معددا فضائل الشهر الكريم كما هنأ سيادته في حديثه للقوات العسكرية هنأ جماهير الشعب بانتصارات القوات المسلحة في مسارح العمليات مجددا وقوف المقاومة الشعبية بجانب القوات المسلحة حتى يتم تحرير البلاد من المرتزقة والمليشيات المتمردة.
كما خاطب المسيرة الأستاذ أمير حسن البشير مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة محييا مجاهدات الشعب السوداني ودعمه للقوات المسلحة في معركة الكرامة .
و حيا سيادته الدور البطولي للقوات المسلحة وكتائب المستنفرين.
هذا وقد خاطب المسيرة منسق اقليم دارفور بالشمالية وقائد ثاني اللواء ٧٥ وقائد قوات الاحتياطي ونائب رئيس لجنة الاستنفار والتعبئة بالشمالية مؤكدين مهنئين المواطنين بذكرى الاستقلال واكدوا جاهزية القنوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين لصد أي عدوان على الولاية الشمالية.
سونا