بالصور.. مسيرة عسكرية بدنقلا احتفالا بذكرى الاستقلال

وقال إن ذكرى الاستقلال تجيء هذا العام متزامنة مع بداية شهر رجب المعظم معددا فضائل الشهر الكريم كما هنأ سيادته في حديثه للقوات العسكرية هنأ جماهير الشعب بانتصارات القوات المسلحة في مسارح العمليات مجددا وقوف المقاومة الشعبية بجانب القوات المسلحة حتى يتم تحرير البلاد من المرتزقة والمليشيات المتمردة.