خلال وقوفه على عملية توسعة مباني التلفزيون الإعيسر: يعد بالمضي قدما في تأهيل المؤسسات الإعلامية

وعد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر خلال تفقده لعملية التوسعة لمباني التلفزيون القومي بمقره الجديد المملوك لهيئة تلفزيون واذاعة البحر الأحمر، بالمضي قدما في تأهيل كل المؤسسات الاعلامية القومية (الإذاعة والتلفزيون وسونا والاذاعات الولائية).

ووقف الوزير خلال زيارته اليوم للتلفزيون على سير عملية التوسعة وحجم العمل في المباني والاستديوهات، حيث استمع إلى شرح مفصل من المهندس المنفذ للمشروع عن سير العمل.

وأشاد الإعيسر بحكومة ولاية البحر الأحمر والعاملين بتلفزيون الولاية على وقفتهم مع الدولة السودانية في مواجهة التحديات في ظل الظروف الراهنة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الهدف من عملية التوسعة، استيعاب كل العاملين بالهيئة على مستوى البث القومي وتلفزيون البحر الأحمر وذلك حتى يكون المبنى القديم أكثر تاهيلا للعمل التلفزيوني والمنشآت الجديدة.

وشكر الإعيسر مجلس السيادة على دعمه للمؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن توسعة التلفزيون أول المشروعات التي ستنتهي خلال فترة محددة.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الثقافة والاعلام بدأت خطة من مرحلتين الأولى توسعة وتأسيس جديد في بورتسودان والثانية توسعة بعد الانتقال إلى أمدرمان لتأهيل المؤسسات التي دمرتها الحرب.

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