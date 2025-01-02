والي شمال دارفور: ذكرى الإستقلال تجيء والبلاد تمر بمؤامرة كبري تستهدف نهب ثروتها ،وإعادة إستعمارها

هنأ والي ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت محمد ، الشعب السوداني العظيم قيادة وشعبآ بذكرى استقلال البلاد التاسعة والستين ، والذي سطر فيه أبناء الشعب السوداني ملامح من البطولة ، والفداء لنيل الحرية والسيادة.

واشار أن ذكرى الإستقلال تجيء هذا العام ، والبلاد تمر بأكبر مؤامرة في تاريخها القديم والحديث حيث تكالبت عليها كل قوى الشر في العالم مسنودة ببعض الخونة من أبناء بني جلدتنا بهدف نهب ثرواتها وتقسيمها في سبيل إعادة إستعمارها من جديد بواسطة ايدي عملاء السفارات من أجل الوصول إلى كرسي الحكم ، حتى وان كان ذلك على دماء أبناء الشعب السوداني.

وقال الوالي خلال كلمته التي وجهها بهذه المناسبة ، ان الشعب السوداني قد إنتفض بأكمله ضد هذا الكيد العظيم ، تلبية لنداء رئيس البلاد وقائد جيشها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، لحمل السلاح للدفاع عن الأرض والعرض .

واضاف أن جحافل الشعب السوداني قد زحفت متراصآ مع جيشه كتفآ بكتف ، مسجلين بمداد من ذهب فى سفر التاريخ بطولات تدرس لكل العالم.

ولفت إلى استشهاد البعض منهم بينما مازال البعض الآخر قابض على زناد البندقية ، مؤكدين للعالم أجمع معدن الإنسان السوداني ، وإن إرادة الشعوب لا تقهر.

وسجل صوت شكر وثناء للقوات المسلحة السودانية وعلى رأسهم القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومساعديه

، وقوات حركات الكفاح المسلحة الدارفورية لإنحيازها لخيار الوطن ،ولحكومة إقليم دارفور ، وفى مقدمتهم حاكم الإقليم السيد مني اركو مناوي لدورهم العظيم فى التصدي والدفاع عن السودان اجمع ودارفور و الفاشر بصورة خاصة. مقدمين أرتالآ من الشهداء والجرحى حتى أصبحت هذه القوات انموذجآ يحتذى بها أيقونة ورمزآ للجسارة والاقدام والشجاعة.

وجدد التهاني والتبريكات بمناسبة كل الانتصارات التى تحققت خلال المرحلة الماضية وحيا الوالي الفرقة السادسة مشاة ، والمشتركة ، والشرطة ، وجهاز المخابرات العامة والمستنفرين ، والعمل الخاص علاوة على القوة الشعبية للدفاع عن النفس ( قشن) و لجماهير شمال دارفور وبالأخص اهل الفاشر لصبرهم وصمودهم وتصديهم لممارسات آل دقلو الإرهابية التى ظلت تقصف المدينة بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليآ ، وتحصد أرواح مئات الأبرياء وتقتل العشرات يوميآ ، وتدمر البنية التحتية والأعيان المدنية والمرافق الحكومية فى ظل صمت دولى مخزي.

وجدد التزام حكومة الولاية بالعمل الجاد والمخلص لتوفير الخدمات الضرورية ، مقدمة المهج والأرواح رخيصة ما استطاعت

إلى ذلك سبيلا.وعبر عن أمله أن تطوي فيه كل السنين العجاف التي عاشها السودان على مدى تاريخه الطويل ، وبداية لإنطلاق سودان موحد ، وقوي ومنتصر .

وفيما يلي تورد (سونا) نص كلمة والي شمال دارفور:-

بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية شمال دارفور

تهنئة

ايها الشعب السودانى العظيم قيادة وشعبا ونحن نعيش ذكرى استقلال بلادنا التاسعة والستين اتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة العظيمة والتى سطر فيها أبناء الشعب السودانى ملامح من البطولة والفداء لنيل الحرية والسيادة فكان لهم ما أرادوا ، ايها الشعب السودانى العظيم تمر علينا هذه الذكرى والبلاد تمر بأكبر مؤامرة فى تاريخها القديم والحديث حيث تكالبت كل قوى الشر فى العالم مسنودة ببعض الخونة من أبناء جلدتنا لنهب ثروات البلاد وتقسيمها وإعادة استعمارنا من جديد بواسطة عملاء السفارات بالوصول إلى كرسى الحكم حتى وإن كان على دماء أبناء الشعب السودانى وكانما التاريخ يعيد نفسه انتفض الشعب بأكمله ضد هذا الكيد العظيم ملبين نداء رئيس البلاد وقائد جيشها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لحمل السلاح للدفاع عن الأرض والعرض فزحفت جحافل هذا الشعب متراصا مع جيشه كتفا بكتف مسجلين بمداد من ذهب فى سفر التاريخ بطولات تدرس لكل العالم فمنهم من مضى إلى ربه شهيدا ومنهم من ما زال قابض على زناد البندقية مؤكدين للعالم أجمع معدن الإنسان السودانى وإن إرادة الشعوب لا تقهر .

ايها الشعب السودانى فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة التى تمر بها بلادنا لابد أن اسجى الشكر والثناء للقوات المسلحة السودانية وعلى رأسهم القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومساعدوه وقوات حركات الكفاح المسلحة الدارفورية التى انحازت لخيار الوطن وحكومة إقليم دارفور وفى مقدمتهم حاكم الإقليم السيد منى اركو مناوى لدورهم العظيم فى التصدى والدفاع عن السودان اجمع ودارفور و الفاشر بصورة خاصة مقدمين فى ذلك ارتال من الشهداء والجرحى حتى أصبحت هذه القوات نموذجا يحتذى بها أيقونة ورمزا للجسارة والاقدام والشجاعة وفى هذا السياق اجدد التهانى والتبريكات بمناسبة كل الانتصارات التى تحققت خلال المرحلة الماضية.

جماهير أهل دارفور ونحن نستقبل العام الجديد ٢٠٢٥ يحدونى الامل أن يكون عاما تطوى فيه كل السنين العجاف باذن الله التى عاشها السودان على مدى تاريخه الطويل وبداية لانطلاق سودان موحد وقوى ومنتصر

التحية والتقدير للفرقة السادسة مشاه والمشتركة والشرطة والمخابرات العامة والمستنفرين والعمل الخاص والقوة الشعبية للدفاع عن النفس ( قشن) و لجماهير شمال دارفور وبالأخص اهل الفاشر لصبرهم وصمودهم وتصديهم لممارسات ال دقلو الإرهابية التى ظلت تقصف المدينة بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا وتحصد أرواح مئات الأبرياء وتقتل العشرات يوميا وتدمر البنية التحتية والأعيان المدنية والمرافق الحكومية فى ظل صمت دولى مخزى ونحن إزاء هذا الواقع نجدد لكم فى حكومة ولاية شمال دارفور التزامنا بالعمل الجاد والمخلص لتوفير الخدمات الضرورية ما استطعنا إلى ذلك سبيل مقدمين فى ذلك الأرواح رخيصة لكم.

العزة والشموخ للسودان المغفرة والرحمة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى