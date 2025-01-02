كثرة سفرياته وقصر مدتها.. 10 معلومات عن حيثيات حبس سعد الصغير 3 سنوات

معلومات عن حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 14146 لسنة 2024 جنايات النزهة، بمعاقبة سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 30 ألف جنيه.

1 – اشتبه رجال الجمارك فى مطار القاهرة الدولى فى أمتعة سعد الصغير، القادم من الدوحة على متن رحلة جوية فى 10 سبتمبر 2024 الماضى.

2 – مأمورو الجمارك لاحظوا كثرة رحلاته وكثافة سفرياته للخارج وقصر مدتها، مما أثار الشكوك حول نيته تهريب مواد غير مشروعة.

3 – تمرير أمتعته عبر جهاز الأشعة، كشفت العثور على 9 سجائر إلكترونية تحتوى على سوائل مخدرة، منها 4 مخبأة بين الملابس وواحدة فى حقيبة يده.

4 – تقرير المعامل الكيماوية أكد أن السجائر تحتوى على 224.86 جرامًا من مادة زيتية تحتوى على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر، كما أظهر تحليل عينة بول المتهم وجود نواتج أيض لجوهر الحشيش والترامادول.

5- المحكمة استندت إلى شهادات مأمورى الجمارك وضابط تأمين المطار، الذين أكدوا ضبط المواد المخدرة بحوزة المتهم.

6- سعد الصغير انكر علمه بوجود مواد مخدرة فى السجائر الإلكترونية المضبوطة، مشيرًا إلى أنه يستخدم الترامادول كعلاج لإصابته فى الرباط الصليبي.

7 – دفع محامو الصغير ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وعدم وجود علم مسبق لديه بمحتويات المواد المضبوطة.

8 – المحكمة رفضت كافة دفوع الدفاع واطمأنت إلى أدلة الثبوت وشهادات الشهود، وأشارت إلى أ، دفاع المتهم لم يقدم أى دليل ملموس لدعم دفوعه.

9 – بعد استعراض الأدلة والشهادات، قضت المحكمة بمعاقبة سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، مؤكدة أن الحكم جاء بناءً على أدلة متماسكة وثابتة قانونيًا.

10 – المحكمة أكدت أن الحكم يأتى فى إطار دور القضاء فى التصدى بحزم لقضايا المخدرات، لضمان حماية المجتمع من خطرها وتحقيق الردع العام.

اليوم السابع