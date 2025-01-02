وزير الصحة الإتحادي يتفقد جامعة العلوم الصحية فرع الولاية الشمالية

وزير الصحة الإتحادي يشيد بالدور الكبير الذي تطلع به جامعة العلوم الصحية

وزير الصحة :تخريخ 50 الف خريج خلال الفترة السابقة

افتتاح مركز الإمتحانات السريري ومعمل مهارات التمريض 700 طلاب بفرع الجامعة بالشمالية.

اشاد وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، بالدور الكبير الذي تطلع به جامعة العلوم الصحية في توفير الكوادر الوسيطة بالحقل الصحي بالولاية الشمالية ، مشيرا الي اسهامها الواضح في تغطية الحاجة الفعلية لبرامج الرعاية الصحية الأساسية بالمؤسسات الطبية مما ادي الي دفع العمل الصحي في كافة المجالات بالكوادر ،داعيا إلى مواصلة المسيرة .

جاء ذلك خلال وقوفه بمباني جامعة العلوم الصحية بالولاية الشمالية، وافتتاح مركز الإمتحانات السريري ومعمل مهارات التمريض.

وكشف الوزير عن تخريخ 50 الف خريج خلال الفترة السابقة كان لهم دور كبير في تقديم الخدمات الصحية بالبلاد،مشيرا إلى عدد الطلاب بمركز الجامعة في دنقلا 700 كادر صحي،سيساهم في دعم قطاع الصحة و إستكمال الاطر الصحية،قائلاً السودان ينتظر منهم الكثير.

وأكد الوزير أن الوزارة تعول كثيرا علي جامعة العلوم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر استكمال الكوادر المساعدة في المجالات المختلفة مستقبلا وعبرعن رضائه التام من إدارة أكاديمية العلوم الصحية لنجاحها في إدارة هذا الصرح عبر استمرار الدراسة أثناء فترة الحرب .

مهنئا الولاية والجامعة بهذا النجاح الكبير.

و قال وزير الصحة بالولاية الشمالية د. ساتي حسن ساتي، ان الجامعة استضافت عدد من الجامعات واقامت امتحانات طلابها ، مضيفا أن الجامعة ترفد النظام الصحي بكوادر مؤهلة، معربا عن شكره لوزارة الصحة الاتحادية لاهتمامهم المتعاظم بالاكاديمية وبرامجها التعليمية.

من جانبة أوضح د. الياس عبدالمجيد مدير جامعة العلوم الصحية فرع النيل الولاية الشمالية أن الجامعة مفتوحة وان الدراسة لم تتوقف رغم ظروف الحرب مؤكدا،معبرا عن سعادته بزيارة اوزير الصحة الإتحادي والوفد المرافق له ،مشيرا افتتاح عدد من الاقسام الجديدة بالجامعة ،شاكرا وزرة الصحة بالولاية لدعم الكوادر الطبية ودعمها للجامعة بالولاية.