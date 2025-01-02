2025 بداية جيل بشري جديد

كشفت شركة أبحاث أن الأطفال الذين يولدون ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، ينتمون إلى جيل بشري جديد يعرف بـ”جيل بيتا”، وهو مصطلح يُطلق على مواليد الفترة من 2025 إلى 2039.

وسيشكل الجيل بيتا وفقاً لشركة “ماكريندل”، 16% من سكان العالم بحلول عام 2035، وأن العديد من أطفال هذا الجيل سيعيشون ليشهدوا القرن الثاني والعشرين.

يشار إلى أن شركة الأبحاث “ماكريندل” تأسست على يد الباحث الاجتماعي مارك ماكريندل، الذي صاغ مصطلح “جيل ألفا”، وفيما يلي ملخص للتصنيفات الجيلية المستخدمة بشكل شائع لمن ولدوا خلال المئة عام الماضية:

جيل “بيتا”: 2025-2039

جيل “ألفا”: 2010-2024

الجيل “زد”: 1997-2009

جيل “الألفية”: 1981-1996

الجيل “إكس”: 1965-1980

جيل “طفرة المواليد”: 1946-1964

الجيل “الصامت”: 1928-1945

ومن المتوقع أيضاً بحسب موقع “ساينس إليرت” أن يتأثر جيل “بيتا” بشكل كبير بالتكنولوجيا، تماماً مثل أسلافهم من جيل “ألفا”، الذين يُطلق عليهم أحياناً لقب “أطفال آيباد” بسبب اعتمادهم الملحوظ على التكنولوجيا.

ويرى ماكريندل أن حياة جيل “بيتا” ستتحدد بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، وأنهم سيواجهون تحديات مجتمعية كبيرة مثل أزمة المناخ والتحولات السكانية العالمية.

ويواجه آباء أطفال جيل “ألفا” تحديات متزايدة في كيفية إدارة علاقة أطفالهم بالتكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع منذ إطلاق “شات جي بي تي “، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

إرم