شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل رندا خليل تظهر مع والدتها.. تتغزل في صورة (أركو مناوي) وأهل الغرب وتطلق الزغاريد (أموت أنا في المشتركة)

عادت التيكتوكر السودانية رندا خليل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت رندا, مع والدتها داخل “شقتها” بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها.

وتغزلت التيكتوكر ووالدتها في حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي, الذي وضعت صورته على حائط منزلها جوار صور جنرالات الجيش, البرهان, وكباشي, والعطا.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أطلقت والدة رندا, أبيات غزل في حق أهل الغرب وإقليم دارفور, وسط زغاريد إبنتها التي عبرت قائلة: (أموت أنا في المشتركة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين