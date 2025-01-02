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شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تظهر بإطلالة جديدة وتتحدث بفخر عن نفسها: (كنت أقوى من ألف رجل وتحملت المسؤولية كما لم يتحملها أغلب الرجال)

2025/01/02
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عادت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا الحسناء أمل المنير, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الممثلة المعروفة باسم “أمول” بنشر صور حديثة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وكتبت أمول, على الصور معبرة من خلالها عن فخرها واعتزازها بنفسها: (كنت أقوى من ألف رجل وتحملت المسؤولية كما لم يتحملها أغلب الرجال).

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الجدير بالذكر أن الممثلة الحسناء كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, قبل أشهر قليلة من بداية الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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