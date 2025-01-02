شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني ترفض قبول “النقطة” من إحدى صديقاتها وتدخل في وصلة رقص هستيرية بعد استلامها وساخرون: (الكاش بقلل النقاش وبصلح المزاج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من إحدى الحفلات الأخيرة التي أحيتها الفنانة إنصاف مدني.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع ملكة الدلوكة,وهي ترفض قبول أموال من النقطة من إحدى صديقاتها.

وقبلت إنصاف مدني, “النقطة”, بعد إصرار من صديقتها وسط ضحكاتها أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخلت المطربة الشهيرة في وصلة رقص هستيرية بعد لحظات من إستلامها “النقطة وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (الكاش بقلل النقاش وبصلح المزاج يا انصاف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين