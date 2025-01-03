والى ولاية البحر الأحمر يشّرف تدشين العمل بتركيب الإشارات الضوئية المرورية

شرف والى ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود إنطلاق العمل بتركيب الإشارات الضوئية المرورية بمدينة بورتسودان بحضور مدير اإدارة المرور بالولاية عميد شرطة خالد حمدنا الله عبدالجبار مقرر لجنة الخارطة المرورية والعميد شرطة حيدر حبيب الله عباس مدير إدارة المرور السريع بالولاية وعدد من ممثلى الجهات ذات الإختصاص.

وبشّر السبد الوالى المواطنين ببداية تركيب الإشارات الضوئية المرورية ببورتسودان بمواصفات عالمية بعدد (١٥) إشارة ضوئية مرورية حديثه مؤكداً إستمرار دعم عمل هذا المشروع تحقيقا للسلامة المرورية ليشمل جميع مدن الولاية.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أبان مدير شرطة المرور بالولاية بأن تدشّين العمل بتركيب الإشارات الضوئية بالمدينة يمثل طفرة نوعية فى مجال تحقيق السلامة المرورية وتعتبر إضافة حقيقية لمواكبة التطور العالمى وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال المرور لضمان حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المرورية مضيفا أن لجنة الخارطة المرورية بالولاية شرعت منذ فترة في الأعمال الفنية لمعالجة وإستبدال الإشارات الضوئية المرورية القديمة وتركيب إشارات ضوئية مرورية جديدة بعدد (١٥) تقاطع علماً بأن التقاطع يتكون من عدد (٤) إشارات ضوئية مرورية وأشاد سيادته بدعم حكومة ولاية البحر الأحمر التى تعمل على رعاية هذه المشروع .

المكتب الصحفي للشرطة