المدير العام لقوات الشرطة يقف على سير العمل بمبنى مركز إنتاج الجواز الالكترونى

وقف الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم على سير العمل بمبنى مركز إنتاج الجواز الالكترونى بحضور الفريق شرطة د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئؤون الإدارية واللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والسيد مدير دائرة الشئون العامة والسيد مدير دائرة الأجانب

من جانبه أوضح مدير عام قوات الشرطة أن الشروع فى قيام مركز إنتاج الجواز الالكترونى يأتى فى إطار إهتمام رئاسة قوات الشرطة بترقية وتطوير كافة الخدمات الهجرية التى تقدم للمواطنين والسعى من خلال ذلك لتحديث وتطوير عمل الجوازات بإستخدام برامج التقنية مؤكدا دعم رئاسة الشرطة لكل البرامج والخطط الخاصة بتطوير العمل الشرطى الذى ينعكس بتقديم خدمات ومعاملات مميزة للمواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة