مدير شرطة ولاية الخرطوم يشارك في إحتفالات قيادة منطقة أمدرمان العسكرية بذكرى الإستقلال المجيد

شارك الفريق شرطة / أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم في إحتفالات قيادة منطقة أمدرمان العسكرية بالذكرى ال 69 للإستقلال المجيد بتشريف الفريق أول ركن / ياسر عبدالرحمن حسن العطا عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام إلى جانب قيادات عسكرية رفيعة بالقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.

مساعد القائد العام للقوات المسلحة بشر الشعب السوداني بقرب الإنتصار الحاسم على مليشيات العمالة والإرتزاق وحيا ذكرى الأجداد الذين ساهموا في إستقلال السودان وكانوا فخراً للأمة السودانية

وفي إفادته *للمكتب الصحفي للشرطة* أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم أن مشاركته في الإحتفال تأتي تعبيراً عن وقوف قوات الشرطة خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة شأنها شأن القوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية والقوات المشتركة.