خلال لقائه دروسا نظامي، مناوي يبحث توسيع دائرة تواجد الصليب الأحمر في المحليات الآمنه .

التقى حاكم اقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان، السيد مني اركو مناوي، ظهر الخميس، بالسيدة دروسا نظامي رئيسة الصليب الأحمر في مدينة بورتسودان وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها .

وتناول الاجتماع عدة قضايا على رأسها استمرار الدعم في الفاشر والمعسكرات التي تحيط بالمدينة ، اضافة الى تقديم كل المساعدات الممكنة في كل ولايات دارفور، ودعم المطبخ المجتمعي .

كذلك تمت مناقشة توسيع دائرة وجود الصليب الأحمر في المحليات الآمنه الاخرى.

سونا