سياسية

خلال لقائه دروسا نظامي، مناوي يبحث توسيع دائرة تواجد الصليب الأحمر في المحليات الآمنه .

2025/01/03
mnawi sudan
مني أركو مناوي
التقى حاكم اقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان، السيد مني اركو مناوي، ظهر الخميس، بالسيدة دروسا نظامي رئيسة الصليب الأحمر في مدينة بورتسودان وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها .
وتناول الاجتماع عدة قضايا على رأسها استمرار الدعم في الفاشر والمعسكرات التي تحيط بالمدينة ، اضافة الى تقديم كل المساعدات الممكنة في كل ولايات دارفور، ودعم المطبخ المجتمعي .
كذلك تمت مناقشة توسيع دائرة وجود الصليب الأحمر في المحليات الآمنه الاخرى.
سونا

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