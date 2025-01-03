وزير التعليم الاتحادي : عزم والي الخرطوم وأجهزته جعل من اقامة الإمتحانات بولاية الخرطوم امراً ممكنا

أستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الخميس وزير التربية والتعليم المكلف أحمد خليفة ووكيل ديوان الحكم الاتحادي معاذ عبدالله بلال بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد.

وتأتي زيارة الوزير الاتحادي للوقوف علي سير إمتحانات الشهادة السودانية بالولاية مؤكداً أن قيام الإمتحانات بولاية الخرطوم لا يقل أهمية عن معركة الكرامة. واضاف:لم نكن نتوقع ان تكلل الجهود بالنجاح لكن عزيمة واصرار والي الخرطوم ووزارة التربية والتعليم بالولاية حيث تمكنت من تجاوز كل الصعاب والتحديات التي واجهتها في الأيام الأخيرة بوصول اعداد كبيرة من الطلاب للجلوس للامتحانات من داخل ولاية الخرطوم وان عزم والي الخرطوم أجهزته المختصة جعلوا من اقامة الإمتحانات بولاية الخرطوم امراً ممكنا نسأل الله ان يوفق الطلاب في هذه الإمتحانات الاستثنائية ونشيد بالدعم الكبير الذي قدمته كل القوات النظامية.

والي الخرطوم أوضح ان الولاية بدأت منذ وقت مبكر في الاعداد للإمتحانات واكملت كافة الترتيبات للطلاب الذين سجلوا في الايام المحددة للتسجيل وقامت بتجهيز المراكز والمخازن والتأمين خاصة وصول اكثر من 11 الف طالب قبل يومين من الإمتحانات الامر الذى ادى الى زحام كبير لكن خبرة العاملين بوزارة التربية والتعليم وسهرهم حتى الصباح بدد المخاوف وحولها الى فرص نجاح في ملحمة بطولية أكدت قدرتنا على تجاوز الصعاب.

وحيا الوالي كل الجهات التي تضامنت مع الولاية في توفير مواقع للامتحانات وداخليات لاستيعاب الطلاب وترحيلهم من السكن الى مراكز الإمتحانات.