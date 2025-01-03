سياسية
وزير الشؤون الدينية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحرمة المضاربات فى ابدال العملة
وجه الدكتور عمر بخيت وزير الشؤون الدينية والاوقاف بتخصيص خطبة صباح الجمعة التي توافق الثالث من شهر رجب 1446 ه. والثالث من يناير 2025 للحديث عن التمديد الأخير لتغيير العملة والذي حددت نهايته بالسادس من يناير 2025
وهنأ الوزير الشعب السوداني الكريم وقيادته الظافرة وجيشه الباسل بالذكرى التاسعة والستين للاستقلال المجيد
واشار إلى خطاب بنك السودان المركزي بتاريخ 2025/1/1 المعنون إلى السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف متضمنا الإشادة والشكر والتقدير بالدور الكبير الذي قام به المشايخ وأئمة المساجد في تبصير الناس بمطلوبات عملية تبديل العملة مع بيان الأهمية الأمنية والاقتصادية لذلك وما يلزم الناس في ذلك من أحكام شرعية وضوابط إجرائية وقد كان لكل ذلك أثر طيب ومردود إيجابي.
وقال سيادته فى توجيهه للائمة “انه نظراً لما تبقى من جوانب استكمالية لتلك العملية الوطنية فإن الإخوة في البنك المركزي قد أشاروا الى تخصيص خطبكم القادمة أيضا بتناول موضوع تبديل العملة وبضرورة الإسراع بفتح الحسابات وتوريد ما تبقى من العملة القديمة مع التأكيد على ضرورة اجتناب ما حرم الله من الممارسات الربوية وعمليات الغش والتزييف وإضاعة المال وكافة صور الاحتيال والضرر”. وبازاء ذلك شكر الوزير الجهات المختصة على تمديد فرصة التبديل بعد انتهاء الموعد الأول حرصاً منها على حفظ حقوق الناس وأوصى أيضاً الجهات المسؤولية بتيسير الإجراءات الفنية وتوسيع نوافذ العمل لفتح الحسابات واستلام العملة وقطع الطريق على السماسرة والمرابين.
سونا