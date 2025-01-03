وزير الشؤون الدينية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحرمة المضاربات فى ابدال العملة

وجه الدكتور عمر بخيت وزير الشؤون الدينية والاوقاف بتخصيص خطبة صباح الجمعة التي توافق الثالث من شهر رجب 1446 ه. والثالث من يناير 2025 للحديث عن التمديد الأخير لتغيير العملة والذي حددت نهايته بالسادس من يناير 2025

وهنأ الوزير الشعب السوداني الكريم وقيادته الظافرة وجيشه الباسل بالذكرى التاسعة والستين للاستقلال المجيد

واشار إلى خطاب بنك السودان المركزي بتاريخ 2025/1/1 المعنون إلى السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف متضمنا الإشادة والشكر والتقدير بالدور الكبير الذي قام به المشايخ وأئمة المساجد في تبصير الناس بمطلوبات عملية تبديل العملة مع بيان الأهمية الأمنية والاقتصادية لذلك وما يلزم الناس في ذلك من أحكام شرعية وضوابط إجرائية وقد كان لكل ذلك أثر طيب ومردود إيجابي.