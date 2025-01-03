سياسية
بادي يطلع على منجزات قوات الترتيبات الأمنية المنضوية تحت قيادة سيطرة متحرك سنار
إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم على المنجزات التي حققتها قوات الترتيبات الأمنية المنضوية تحت قيادة سيطرة متحرك سنار .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الخميس بالعقيد محمد عمر وار قائد ثاني قوات الترتيبات الأمنية المنضوية تحت قيادة سيطرة متحرك سنار يرافقه الرائد صلاح عثمان .
وتناول اللقاء الإستعدادات والتحضيرات الجارية لإنجاح معركة الكرامة بمحور سيطرة متحرك سنار .
العقيد محمد عمر أوضح أن قوات متحرك سنار في كامل الإستعداد للمضي قدماً في دحر المليشيا المتمردة وطردها خارج حدود البلاد وقدم التهنئة بالإنتصارات التي ظلت تحققها القوات المسلحة السودانية بالمحاور المختلفة موضحاً أن الحاكم وجه بضرورة دعم الوحدة والتماسك إنجاحاً لمعركة الكرامة ودحراً للتمرد بالبلاد عامة والإقليم على وجه الخصوص.
سونا