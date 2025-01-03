بادي يطلع على منجزات قوات الترتيبات الأمنية المنضوية تحت قيادة سيطرة متحرك سنار

العقيد محمد عمر أوضح أن قوات متحرك سنار في كامل الإستعداد للمضي قدماً في دحر المليشيا المتمردة وطردها خارج حدود البلاد وقدم التهنئة بالإنتصارات التي ظلت تحققها القوات المسلحة السودانية بالمحاور المختلفة موضحاً أن الحاكم وجه بضرورة دعم الوحدة والتماسك إنجاحاً لمعركة الكرامة ودحراً للتمرد بالبلاد عامة والإقليم على وجه الخصوص.

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