جابر يؤكد على دور الرياضة في دعم معركة الكرامة

أكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم على الدور الكبير الذي تضطلع به الرياضة في دعم وإسناد معركة الكرامة والعزة ، و بناء المُجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية وجمع الصف الوطني.

وأوضح سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الخميس وفد اتحاد كرة القدم المحلي ببورتسودان برئاسة بروفيسور علي أحمد عبدالله ، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً للشباب والرياضة بوصفها واحدة من أهم أسلحة معركة الكرامة التي تسهم في إعادة بناء المُجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر القيم والثقافات لنبذ الخلافات بوصفها اللغة الوحيدة التي لا تحتاج لترجمة.

وتعهد سيادته بتقديم الدعم اللازم لتطوير الرياضة بولاية البحر الأحمر و إعادة تأهيل أستاد بورتسودان وتوفير المعدات والأجهزة الرياضية.

وناقش اللقاء استعدادات الاتحاد المحلي لإنطلاق الموسم الرياضي حسب توجيهات الاتحاد العام لكرة القدم فيما يتعلق بالمعدات الرياضية وجاهزية الإستاد.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بولاية البحر الأحمر أن اللقاء تناول قضايا وهموم الوسط الرياضي بالولاية ، منوهاً إلى أهمية الرياضة ودورها في معركة الكرامة وبناء الوطن وتأهيل الشباب