محلية الدبة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والستين لإستقلال السودان

نظمت محلية الدبة الإحتفال بذكرى الإستقلال بميدان نادي شباب المدينة تحت شعار (من غيرنا وطن واحد ، جيش واحد ، شعب واحد) بحضور رسمي وشعبي تقدمه الأستاذ/ محمد صابر كشكش المدير التنفيذي لمحلية الدبة رئيس لجنة الأمن بالمحلية وأعضاء لجنة الأمن وعدد مقدر من القيادات الأمنية والعسكرية والمدنية.

خاطب الحضور المدير التنفيذي مثمناً تضحيات الشعب السوداني منذ الأزل في سبيل نيل الإستقلال كما حيا القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية وكافة القوات المساندة على دورها المتعاظم في حماية الارض والعرض .

من جانبه تحدث حاج النور /ممثل المقاومة الشعبية ممتدحا” دور الرعيل الأول من الرجال الذين ساهموا في تطوير محلية الدبة في كافة المجالات ووقوفهم على قلب رجل واحد .

حيث إشتمل الإحتفال على العديد من الفقرات أبرزها مباراة ودية جمعت بين فريقي شباب المدينة وفريق جرا تغلب شباب المدينة بركلات الترجيح بعد التعادل في الزمن الرسمي بثلاثة أهداف ونال درع الإستقلال .

بالإضافة لفقرات طنبور وشعر وغناء وطني وتراث منطقتي كردفان وجبال النوبة بالإضافة للعرض العسكري لكافة مكونات القوات المسلحة بالدبة .