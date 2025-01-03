وزير التربية الاتحادي يقف على سير أعمال اللجنة الصحية لامتحانات الشهادة الثانوية بعطبرة

وقف وزير التربية والتعليم المكلف د. احمد خليفة عمر يرافقه وكيل وزارة الحكم الاتحادي عضو اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة الثانوية الاستاذ معاذ عبدالله بلال بجانب مدير الادارة العامة لامتحانات السودان عماد الدين عبدالقادر – على سير العمل للجنة الصحية لامتحانات الشهادة الثانوية وأطمأن الاربعاء اثناء تفقده للعيادة الصحية بادارة الامتحانات بعطبرة على التجهيزات والاجراءات الصحية والطبية التي اتخذتها اللجنة لتوفير بيئة صحية للمعلمين والطلاب الممتحنين .

وقدم الاستاذ ابوعبيدة محمد عثمان مدير ادارة الصحة المدرسية بالوزارة مقرر اللجنة الصحية شرحا للخارطة الصحية التي وضعتها اللجنة والتي شملت عيادات منتشرة ومتحركة بالولايات القريبة من مراكز الامتحان لمقابلة حالات الطورائ والتثقيف الصحي بجانب تجهيز البيئة الصحية للمراكز ومقار السكن للطلاب الوافدين بالولايات الآمنة وتوفير معقمات وادوات نظافة. واضاف ان اللجنة كذلك ستواصل اقامة عيادات للعيون والبصريات بمقر الكنترول ومراكز التصحيح بجانب تجهيز عيادة عمومية وتوفير بعض الأدوية اللازمة لها مشيدا في هذا الجانب بدعم منظمة الهلال الأحمر السوداني ومنظمة اليونسيف وديوان الزكاة وبعض المنظمات والجهات المحلية .

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