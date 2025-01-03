الغنم العرب، والماعز العارضي، والغنم السورية.. انطلاق مهرجان «حلال قطر» فبراير المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، عن انطلاق النسخة الثالثة عشرة من مهرجان حلال قطر، خلال الفترة من 19 إلى 24 فبراير 2025، في الجهة الجنوبية. ويتضمن فعالية (المزاين) التي تتوزع على 3 فئات هي الغنم العرب، والماعز العارضي، والغنم السورية للمساهمة في تطوير الإنتاج وتعزيز المواصفات المتميزة لأنواع الحلال، ودعم الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها، ويشتمل برنامجه المصاحب على مسابقات وأنشطة ثقافية وترفيهية ومشاركة الأسر المنتجة.

يشار إلى أن «كتارا» دأبت على إطلاق مهرجان حلال قطر سنويا، باعتباره أحد أبرز المهرجانات التراثية التي تسهم في إحياء تراث البادية والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة المرتبطة بها، وتعزز الإرث العريق في نفوس الناشئة، وتقدم لهم صورة واقعية لمختلف تفاصيل الحياة والبيئة البرية والصحراوية.

الشرق القطرية