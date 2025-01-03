مانشستر سيتي يسعى لضم مرموش في يناير

يُظهر نادي مانشستر سيتي اهتمامًا بضم النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة *ديلي ميل*، يسعى النادي الإنجليزي لتعزيز صفوفه في يناير الجاري، خاصة بعد تراجع أداء الفريق مؤخرًا وغياب بديل مناسب للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر داخل النادي، إلى أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع عدد من اللاعبين في فترة الانتقالات المقبلة، بهدف استعادة التوازن للفريق. ومن بين الأولويات الحالية للنادي ضم لاعب وسط مدافع لتعويض غياب رودري بسبب الإصابة، إلى جانب مدافع ومهاجم. يُذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يتعلق بأداء عمر مرموش، فقد شارك في 24 مباراة مع فرانكفورت، سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة *سبورت بيلد* الألمانية، عبّر مرموش عن سعادته بالاهتمام الذي يحظى به، قائلًا: “بالتأكيد تسمعون تلك الأنباء بين حين وآخر. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني، وهذا يؤكد أنني أؤدي عملي بشكل جيد”.

وعن مستقبله، أضاف: “هناك دائمًا الكثير من التكهنات من الخارج، لكن ليست لدي وجهة محددة”. وفيما يتعلق بإمكانية رحيله في يناير، قال: “ما يمكنني أن أعد به الجماهير هو أنني سأبذل قصارى جهدي لصالح فرانكفورت في كل مباراة”.

المصري اليوم