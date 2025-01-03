شاهد بالفيديو.. من القاهرة.. الفنانة إيمان الشريف تظهر في بث مباشر مع مقلد “الدعامة” وتمنعه من الزواج

فاجأت المطربة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها ومتابعيها على تطبيق “تيك توك” ببث مباشر حظي بمشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقتحم “لايف” الفنانة المتواجدة هذا الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة, نجم السوشيال ميديا “أمريكانو” المعروف بتقليده لأفراد الدعم السريع.

وتحدث “أمريكانو”, مع المطربة على طريقة قوات حميدتي, وسط استغراب الفنانة من طريقته في الحديث ما جعلها تسأله: (انت عاجباك اللغة بتاعتهم؟).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكدت الفنانة للناشط “أمريكانو”, مشاركتها في حفل زواجه بالمملكة العربية السعودية.

لتتفاجأ المطربة بعد ذلك أنه متزوج ويريد الزواج للمرة الثانية, حيث قامت إيمان الشريف, بمنعه من الزواج مرة ثانية, وطالبته بالمحافظة على زوجته وأسرته

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين