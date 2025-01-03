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شاهد بالصور.. من مصر.. السلطانة هدى عربي تسحر متابعيها بإطلالة مبهرة وأنيقة (شغل القاهرة عنيف زي البرد حقهم)

2025/01/03
هدى عربي مصر

هدى عربي مصر4

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هدى عربي مصر3

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب السوداني, خلال الصور وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة.

هدى عربي مصر2

الفنانة الشهيرة أبهرت متابعيها على حسابها بإطلالتها التي وصفها جمهورها بالأنيقة والساحرة وأطالوا الغزل فيها.

هدى عربي مصر

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت السلطانة على الصور التي حازت على إعجاب أكثر من 10 ألف متابع : (شغل القاهرة عنيف زي البرد حقهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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