«انتفاخ البطن».. إليك الأسباب وأفضل الطرق للعلاج

أوضحت الطبيبة الروسية وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي، يكاتيرينا كوسيخ، أسباب انتفاخ البطن وطرق معالجته، كما نقل موقع روسيا اليوم.

وأشارت الطبيبة إلى أن “انتفاخ البطن هو شعور مزعج ناتج عن تراكم الغازات في البطن. قد يكون السبب دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي أثناء بلع الطعام، ولكن حوالي 75% من الغازات تتكون داخل الأمعاء نتيجة نشاط البكتيريا فيها. حيث يؤدي تفاعل البكتيريا مع بقايا الطعام إلى إنتاج غازات مثل الهيدروجين والميثان وبعض النيتروجين والكبريت. هذه الحالة قد تكون ناجمة عن أسباب عضوية مثل الأمراض، أو مرتبطة بعادات غذائية غير سليمة، أو بسبب سوء التفاعل بين الجهاز الهضمي والدماغ”.

وأضافت الطبيبة أن العادات الغذائية غير الصحية تُعد من الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة دون مضغه جيدًا، أو يستهلكون كميات كبيرة من الطعام، هم أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة. كما أن الإدمان على المشروبات الغازية، مضغ العلكة باستمرار، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف بكثرة، يسهم في زيادة الغازات.

وأشارت إلى أن عوامل أخرى مثل التدخين، تناول وجبات ثقيلة قبل النوم، نقص شرب السوائل، وقلة النشاط البدني، تتسبب في بطء حركة الأمعاء وظهور الانتفاخ. لذا، من الضروري تحسين نمط الحياة باتباع نظام غذائي صحي، شرب كميات كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام للتقليل من هذه المشكلة.

نسب البكتيريا المفيدة

وأشارت الطبيبة إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدات يترك تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي ويتسبب بظهور أعراض انتفاخ البطن، وقد تحدث حالات انتفاخ البطن بسبب خلل في نسب البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء، وتوجد العدديد من الأمراض التي تؤثر أيضا على عمل الجهاز الهضمي مثل التهابات الأمعاء والتهاب البنكرياس وقصور الغدة الدرقية والأمراض المرتبطة بالبدانة واضطرابات فقدان الشهية أو اضطرابات الشره المرضي.

وللتخلص من أعراض انتفاخ البطن المزمنة تنصح الطبيبة بمراجعة المختصين بأمراض الجهاز الهضمي، كما تنصح بممارسة الرياضة والمشي باستمرار، والابتعاد عن الأطعمة التي توجد فيها نسب عالية من الألياف، وعدم الإكثار من المشروبات الغازية، وتجنب الوجبات الكبيرة والحفاظ على فواصل زمنية بين الوجبة والأخرى خلال اليوم، وشددت على ضرورة عدم تناول الطعام بسرعة ومضغ الطعام بشكل جيد.

بوابة الأهرام