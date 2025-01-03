بالصورة والفيديو.. بعد غياب أهله وعدم تمكنهم من الحضور .. شباب سودانيون ببلاد الغربة يحتفلون بصديقهم العريس ويضعون له “الحناء” ويغنون ويطلقون الزغاريد ومتابعون: (الأصحاب العزة الصاح)

أثار شباب سودانيون, ببلاد الغربة أعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسبب لفتة رائعة قاموا بها تجاه صديقهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشباب الذين يسكنون في سكن “عزابة” وهم يحتفلون بصديقهم العريس المتواجد معهم بالسكن.

أصدقاء العريس استطاعوا القيام بدور أسرته التي غابت عن حضور الزواج بسبب عدم تمكنهم من الوصول لمكان إقامته.

حيث قام الشباب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, بوضع “الحناء” لصديقهم العريس وأحتفلوا به بالغناء وإطلاق الزغاريد.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه تفاعل مع المقطع بتعليقات إيجابية على شاكلة: (الأصحاب العزة الصاح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين