بلوزداد يرد اعتباره أمام الأهلي المصري بفوز تاريخي

اقتنص شباب بلوزداد الجزائري فوزا في الوقت القاتل، على حساب ضيفه الأهلي المصري بنتيجة (1-0)، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة، بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل نوفل خاسف هدف فوز بلوزداد، في الدقيقة (90+1)، متابعا تسديدة ردها الحارس محمد الشناوي بشكل خاطئ.

وكان الفريق الجزائري قد انهزم بنتيجة ثقيلة (6-1) أمام مضيفه الأهلي، في الجولة الثالثة، قبل أن ينتصر اليوم، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة.

كووورة