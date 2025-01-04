النافذة التعليمية والتدريبية بجامعة الرباط الوطنى تودع طلابها الذين جلسوا للإمتحانات بكليتى التقنية والعلوم الصحية وكلية الصيدلة ببورتسودان

برعاية كريمة من السيد الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة (نائب رئيس مجلس جامعة الرباط الوطني) – ودعت النافذة التعليمية بجامعة الرباط الوطنى طلابها الذين جلسوا للإمتحانات بكلية التقنية والعلوم الصحية وكلية الصيدلة ببورتسودان في برنامج العودة لأهاليهم بعد إنتهاء الإمتحانات بعدد 8 ولايات بالتنسيق مع هيئة الشؤون المالية بقوات الشرطة بعد توجيه المدير العام لقوات الشرطة بالتكفل بتكاليف السفر فى رحلة عودة الطلاب لمناطقهم المختلفة كما وجه سيادته بتحمل تكاليف الضيافة بدار الشرطة مقر الإمتحانات أثناء سير الإمتحانات متمنيا لهم التوفيق والنجاح وسلامة العودة لأهاليهم.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) أشاد د/ أحمد محمد أحمد محمود مدير النافذة التعليمية بدعم رئاسة قوات الشرطة للطلاب تخفيفا لمعاناتهم وتقديرا لظروفهم بتكبدهم مشاق السفر بالحضور من مختلف الولايات لأداء الإمتحانات فى هذا الظرف الإستثنائى الذى تشهده البلاد مبينا أن هذا الدعم خفف كثيرا من تكاليف السفر والإعاشة وأسهم بصورة فاعلة فى التهيئة النفسية لأداء الإمتحانات وقدم مدير النافذه شكره للسيد مدير عام قوات الشرطة أصالة عن نفسه وعن الادارة العليا للجامعة سعادة الفريق أول شرطة (حقوقي) د.العادل عاجب يعقوب ونائبه ومساعديه وإنابة عن الطلاب لهذا الدعم المقدر وأشار الى أن عدد الطلاب المستهدف بعملية الترحيل بلغ عدد (55) طالب وطالبة .

المكتب الصحفي للشرطة