وزير الصحة : توطين العلاج بالولايات من أهم سياسات الوزارة

أكد وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، أن توطين العلاج بالولايات هو من أهم سياسات الوزارة.

جاء ذلك لدى زيارته مستشفى أمري، مستشفى مروي، ومستشفى كريمة التعليمي، حيث تم تدشين الإسعاف المركزي والوقوف على عمليات تأهيل مجمع العمليات. كما زار مجمع كبوش الطبي، حيث تم افتتاح مجمع السكري، بالإضافة إلى زيارة مستشفى نفير العافية كريمة، ومركز صحي الكاسنجر قبلي.

وشكر الوزير الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات، موضحاً دورهم الكبير في معركة الكرامة، ملتزماً بتوفير عدد (4) حضانات لمستشفى أمري، بالإضافة إلى تكملة قسم الأشعة.

خلال زيارته لمدينة مروي الطبية، أكد على استمرار الخدمات التخصصية، مثمناً دورها خلال الفترة السابقة، ومؤكداً على استمرار الشراكة لخدمة المواطن السوداني. ملتزماً بتقديم الخدمات على نفقة الدولة عبر المدينة الطبية، موضحاً أنه بعد انتهاكات مليشيات الدعم السريع بالخرطوم والجزيرة، احتضنت مدينة مروي الاختصاصيين وقدمت الخدمات التي تعد تكلفتها بالخارج عالية.

وشدد الوزير لدى تفقده مستشفى مروي التعليمي، على ضرورة تنسيق الجهود وتكامل الأدوار لترقية الخدمات الصحية بالولاية. ملتزماً بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير الكوادر الطبية من خلال التدريب المستمر والمساهمة في عمليات التأهيل.

وشكر الوزير لجنة التأهيل بمركز الكاسنجر قبلي، مشيراً إلى أن الجهد الشعبي سبق الجهد الحكومي، متمنياً النصر للقوات المسلحة ونعود كما كنا وأفضل، واصفاً وزير الصحة بالولاية الشمالية بالنحلة، وموجهاً بتخصيص ثلاثة وظائف (طبيب، طبيب مختبر، طبيب أسنان) لمركز صحي الكاسنجر قبلي. كما التزم بتوفير أسرة ومعدات للمعمل، وتخصيص حصة من الأدوية للمركز بالإضافة إلى سرير لقسم النساء والتوليد.

وقدم الوزير شكره للعاملين بالمستشفيات ولوالي الولاية الشمالية على إعلان عام 2025 عام الصحة.