وزير مالية الشمالية المكلف يشيد بدور الإعلام في معركة الكرامة ويجدد الدعم الحكومي لأجهزة الإعلام

اشاد الأستاذ أمير حسن البشير وزير المالية والقوى العاملة المكلف بالولاية الشمالية بالدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الإعلام في معركة الكرامة وجدد لدى تفقده أعمال اللجان الفنية لمناقشة مشروع الموازنة بالولاية الشمالية جدد اهتمام الحكومة بالإعلام ودعم اجهزته وتمكينها حتى تؤدي الدور المناط بها. هذا وكان الوزير المكلف قد شارك لدى تفقده أعمال اللجان الفنية اليوم بدنقلا شارك في النقاشات التي تمت بين اللجان الفنية والوزارات والمحليات والمجالس واشاد خلال مشاركته بجهود العاملين بوزارة المالية والوزارات والمجالس والمحليات في إعداد مشروع الموازنة ووعد خلال مشاركته بتوفير الأموال اللازمة لانجاح المقترحات.